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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

05:56 م السبت 11 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى نقل محملة بالأسمنت، على الطريق الصحراوي الشرقي، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "علي.ل.ع"، 45 عامًا، و إصابة نجله"عبدالرحمن"، 16 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"جلال.إ.م"، 47 عامًا، اشتباه كسر بالحوض، والقدم اليسرى، و"سعيد.م.ع"، 47 عامًا، سحجات بالجسم.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، و تحرر محضر بالواقعة.

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