كفن المحبة ينهي العداوة.. صلح تاريخي يجمع "الصعيدي" و"الغنايم" في الفيوم

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الفيوم ـ حسين فتحى:

شهدت قرية الجمهورية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، مراسم الصلح بين عائلتي الصعيدي بقرية الجمهورية والغنايم بقرية الشرايع، لتنتهي بذلك خصومة دامت 7 سنوات.

ترجع وقائع الخصومة إلى عام 2016، عندما وقعت مشاجرة بين أحمد فتحي محمد السيد، 23 عامًا - سائق، وأدهم، 25 عامًا - سائق من قرية الشرايع، بسبب خلاف على أسبقية تحميل الركاب بموقف حدائق أكتوبر، تطورت المشاجرة، وأطلق المتهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته، ما أدى إلى وفاة المجني عليه في الحال.

عقب الواقعة، جرى القبض على المتهم وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا. وبعد سنوات من الجهود والمساعي الحميدة، قادها العميد هاني تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، والمهندس أحمد فهيم من قيادات قرية الجمهورية، جرى عقد الصلح بين العائلتين.

خلال المراسم، قدم والد المتهم الكفن لوالد المجني عليه في مشهد يعكس قيم التسامح وإنهاء النزاعات، لتنطوي صفحة الخلاف بين العائلتين.

شهد الصلح اللواء محمد نبيل عبد التواب مساعد وزير مدير أمن الفيوم لقطاع شرق والعميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة والعميد محمد زيدان مأمور قسم شرطة طامية والعميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث لقطاع شرق والرائد محمد عشرى رئيس مباحث مركز طامية مراسم، تحت إشراف اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم.

كما حضر مراسم الصلح الشيخ محمود حسانين رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ خالد القيسى عضو لجنة المصالحات بالأزهر، والمستشار حسن عبد التواب، ومحسن أبو سمنة عضوا مجلس النواب والعمدة أبو طالب شحات أبو طالب، وتعهد الطرفان بنبذ الخلافات للأبد وأنهما سيتزاوران ويصبحان عائلة واحدة.