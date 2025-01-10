"مات داخل العناية المركزة".. "علي شتيه" ينضم لضحايا حادث شبين الكوم -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي الشاب "علي شتيه" أحد مصابي حادث طريق "كفر طنبدي- شبين الكوم" الذي وقع أمس الخميس، مصرعه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى شبين الكوم، وذلك عقب تدهور حالته الصحية، وأعلنت الأسرة وفاته مساء اليوم في انتظار إنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه.

وكانت سيارة ملاكي قد اصطدمت مساء الخميس، مع دراجة نارية وتوكتوك على طريق "كفر طنبدي- شبين الكوم"، وأسفر عن مصرع: "خالد.ا.ش" 21 عامًا من قرية البتانون بشبين الكوم، و"زينب.س.م" 45 عامًا و"الشحات محمد خطاب" 45 عامًا، من قرية طنبدي بشبين الكوم، وأصيب كذلك في الحادث 7 حالات آخرين.

وخيمت حالة من الصدمة والحزن على أهالي محافظة المنوفية عقب تداول مقطع فيديو يرصد لحظة تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية وتوكتوك على طريق فرعي بشبين الكوم، بعدما فقد قائد المركبة السيطرة عليها.