بمعدل إنجاز 100%.. الكشف عن المحافظة الأكثر تفاعلاً مع شكاوى المواطنين

أسوان - إيهاب عمران:

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بعد تصدر المحافظة مركزًا متميزاً ضمن الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2024، وذلك بناءاً على التقرير المعروض على رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأوضح "كمال"، أن المنظومة تلقت 4 آلاف شكوى، وتم التفاعل معها بمتوسط زمن الرد على الشكوى 4 أيام حيث تنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين، وشكاوى خدمة المستثمرين، وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني.

وأكد محافظ أسوان، على الاستمرار في التزام الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم، لافتاً إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاتهم.

وطالب المحافظ فريق عمل المنظومة بالاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة من خلال الاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية، مشيداً بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكترونى www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء ( 16528 ) للتيسير على المواطنين في وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التي تناسبهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.