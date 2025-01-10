حشرات وشوائب.. ضبط 5900 لتر لبن فاسد في بني سويف- صور

بني سويف- حمدي سليمان:

نظم فريق مراقبة الأغذية بإدارة سمسطا الصحية جنوب غربي بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب.

وتمكنت الحملة من ضبط 5900 لتر لبن فرز فاسد به حشرات وشوائب، وغير مسموح بتداوله في الأسواق.

كما حررت الحملة 9 محاضر تنوعت ما بين عدم استيفاء بعض المنشآت الغذائية التي جرى المرور عليها للاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية، فضلا عن 3 محاضر لمنشآت غير مرخصة، وبها خطر داهم على الصحة العامة.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.