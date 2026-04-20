ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 20 و42 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟



ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف للغاية بسبب زيادة الطلب على العملة بعد أن انخفض بنحو 6% مقابل الجنيه خلال آخر أسبوعين.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.91 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.