ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 20 و42 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟
ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف للغاية بسبب زيادة الطلب على العملة بعد أن انخفض بنحو 6% مقابل الجنيه خلال آخر أسبوعين.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.91 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.