مصرع 2 وإصابة 17 آخرين في حادث مروع على محور سمالوط بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي عاملان مصرعهما وأصيب 17 آخرين بكسور وجروح متفرقة، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها بطريق محور سمالوط شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين .

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين جميعهم عمال، أثناء توجههم لعملهم بأحد المناطق الصحراوية.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.