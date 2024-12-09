محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود فى ملف التقنين واسترداد أراضى الدولة

أسوان - إيهاب عمران:

التقى الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، لإستعراض نسب ومعدلات الإنجاز فيما يتعلق بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة، والتى وصلت إلى 88 %.

وأشار كمال خلال اللقاء، إلى تكثيف الجهود من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق نسب نجاح أعلى ومتقدمة لإنهاء إجراءات التقنين بمختلف أنحاء المحافظة، مناشداً أصحاب الطلبات بضرورة استثمار هذه الفرصة للانتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، وعدم التباطؤ فى تنفيذ ذلك، من أجل الاستفادة بالتيسيرات المتنوعة المقدمة لهم، وعدم القيام بسحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.