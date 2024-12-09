لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود فى ملف التقنين واسترداد أراضى الدولة

12:05 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

التقى الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، لإستعراض نسب ومعدلات الإنجاز فيما يتعلق بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة، والتى وصلت إلى 88 %.

وأشار كمال خلال اللقاء، إلى تكثيف الجهود من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق نسب نجاح أعلى ومتقدمة لإنهاء إجراءات التقنين بمختلف أنحاء المحافظة، مناشداً أصحاب الطلبات بضرورة استثمار هذه الفرصة للانتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، وعدم التباطؤ فى تنفيذ ذلك، من أجل الاستفادة بالتيسيرات المتنوعة المقدمة لهم، وعدم القيام بسحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.

أسوان إسماعيل كمال أسامة عسكر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استبعاد مدير ووكيل مدرسة إعدادية بكفر محفوظ فى الفيوم

إعلان

إعلان

قفزة جديدة.. الدولار يقترب من مستوى 51 جنيها بالبنوك لأول مرة
برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات