وزير الرياضة عن ستاد المصري الجديد: "مبقاش في مدرج من بتاع زمان.. أنا بدي رسالة"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته إلى بورسعيد اليوم الأحد، أن ستاد النادي المصري الجديد يشهد تطويرًا شاملًا، مشيرًا إلى أن المدرجات القديمة أصبحت شيئًا من الماضي. وقال الوزير: "مبقاش في مدرج من بتاع زمان.. أنا بدي رسالة، الاستاد اتغير".

جاءت تصريحات الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ.

أشار الوزير إلى أن تصميم الاستاد القديم كان يحتوي على أخطاء في اتجاهات المدرجات، وهو ما تم تداركه في التصميم الجديد، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تقديم منشأة رياضية تليق بتاريخ النادي المصري وتواكب المعايير الحديثة.