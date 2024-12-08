جنايات نجع حمادي تعاقب متهمًا خطف حفيده بالسجن المؤبد

قنا - عبدالرحمن القرشي :

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ، وأحمد أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، المتهم بخطف حفيده بالسجن المؤبد غيابيا.

تعود أحداث القضية إلى 12 نوفمبر 2023 ، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم عاطف.ش.ي، تهمة خطف حفيده كيفين.ر.ع، 9 أعوام، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، أثناء ذهابه إلى المدرسة.

وكشفت التحريات أن والدة الطفل، كانت متزوجة في المنيا، وحصلت بينها خلافات مع زوجها، ورفعت عليه قضايا، وعلى إثرها تركت المنزل، وأقامت بمدينة نجع حمادى، وأثناء ذهاب نجلها إلى المدرسة وكان برفقتها، فوجئت بسيارة ملك جده، وبداخلها أشخاص، وخطفوه عنوة، بسبب خلافات أسرية.

وجرى إحالة القضية التي حملت رقم 27248 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 3809 كلي قنا، إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهم غيابيا بالسجن المؤبد.