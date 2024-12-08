انقاذ 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسريب للغاز في منزلهم بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة فى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بحالة من الاختناق نتيجة تسريب الغاز الطبيعي في منزلهم، وجرى إنقاذهم.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة ببلاغ عدد من أهالي شارع يحي بمنطقة شرق المحطة، في مدينة أبوقرقاص، بتعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة الاختناق.

انتقلت الاسعاف إلى موقع البلاغ، وعدد من الفنيين عن الغاز الطبيعي، لإغلاق المحبس الخاص بالمنزل، الذى تسبب في اختناق 5 أشخاص: بسام بهدالي محمد، 40 سنة، مدرس ، وزوجته أسماء عصام الدين صلاح، 32 سنة، مدرسة، وأبنائهم عمر 6 سنوات، وفريدة 8 سنوات، ودليدا سنتين، مقيمين جميعاً بأبو قرقاص.

وجرى نقل المصابين لمستشفى أبو قرقاص المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.