لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالوادى الجديد

08:11 م السبت 07 ديسمبر 2024

انقلاب ميكروباص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مطار مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

وكان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا بالواقعة ما تسبب فى إصابة: محمد سعيد محمد 41 عاما من الخارجة، وطارق عبد السميع سعيد 55 عام من القاهرة، وعبد الفتاح صابر عبد الفتاح 36 عاما من بنها ، ويوسف احمد محمد 21 عاما من الفيوم، وسارة يوسف محمود 21 من باريس.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب ميكروباص الوادي الجديد حادث انقلاب سيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السجن 10 سنوات لمحاسب ضُبط بحوزته 12 قطعة حشيش فى بورسعيد

إعلان

إعلان