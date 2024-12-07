إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالوادى الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مطار مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

وكان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا بالواقعة ما تسبب فى إصابة: محمد سعيد محمد 41 عاما من الخارجة، وطارق عبد السميع سعيد 55 عام من القاهرة، وعبد الفتاح صابر عبد الفتاح 36 عاما من بنها ، ويوسف احمد محمد 21 عاما من الفيوم، وسارة يوسف محمود 21 من باريس.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.