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قبل دقائق من انطلاق المباراة.. المحافظ يؤازر منتخب القليوبية في نهائي كأس المحافظات

02:41 م السبت 07 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المحافظ يؤازر منتخب القليوبية في نهائي كأس المحافظات
  • عرض 4 صورة
    المحافظ يؤازر منتخب القليوبية في نهائي كأس المحافظات
  • عرض 4 صورة
    المحافظ يؤازر منتخب القليوبية في نهائي كأس المحافظات
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، زيارة لغرفة ملابس فريق القليوبية لكرة القدم باستاد القاهرة الدولي، وذلك قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة النهائية لكأس المحافظات التي ستجمعهم بنظرائهم من محافظة بني سويف.

حرص المحافظ على توجيه كلمات التشجيع والدعم للاعبين، مؤكداً ثقته بقدراتهم ومهاراتهم العالية لتحقيق الفوز والعودة بالكأس إلى أرض المحافظة. وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن لرفع اسم القليوبية عاليًا، وأن يكونوا قدوة حسنة للشباب، وأن يمثلوا المحافظة بأفضل صورة.

وشدد المحافظ على أهمية الروح الرياضية العالية التي يجب أن يتحلى بها اللاعبون خلال المباراة، مؤكداً أن الفوز ليس هو الهدف الوحيد، بل الأهم هو تمثيل المحافظة بأخلاق رياضية عالية.

من جانبه، أعرب لاعبو الفريق عن بالغ شكرهم وتقديرهم لزيارة المحافظ، مؤكدين عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظة على دعم الرياضة والشباب، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.

القليوبية منتخب القليوبية المهندس أيمن عطية
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