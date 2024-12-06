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20 فنانًا يتأهلون إلى القائمة القصيرة في سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

08:54 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

صندوق التنمية الثقافية

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أسوان - إيهاب عمران:

أعلن صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، عن القائمة القصيرة للفنانين العرب والأجانب المرشحين للمشاركة في الورشة الرئيسية لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، والتى تقدم لها 94 فنانا من 52 دولة، وأختير 20 فنانا للقائمة القصيرة.

وقال المعماري حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على المشاركة هذا العام، لكن الملاحظة الأهم هي تعدد الدول وتنوع الاتجاهات الفنية للفنانين.

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وأوضح أنه في خلال أيام سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للفنانين المصريين المشاركين، بجانب العرب والأجانب وذلك للورشة الرئيسية.

وذكر السطوحي، أن الدورة الحالية ستتضمن العديد من الأنشطة الموازية للسيمبوزيوم، بهدف تعزيز التنمية الثقافية، بشكل تكاملي مع المؤسسات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية تحمل رقم (29)، وستبدأ يوم 15 يناير والختام سيكون يوم 22 فبراير من العام القادم.

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صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت أسوان
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