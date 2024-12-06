"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدًا تجاريًا من بيلاروسيا لبحث التعاون - صور

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الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، وفدًا تجاريًا من بيلاروسيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ضم الوفد الزائر؛ ميخائيل سوكو، المستشار التجاري بسفارة بيلاروسيا، وفالياريان كليم، رئيس القابضة للأغذية بإقليم جردودنو بيلاروسيا، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات.

من الجانب المصري، حضر اللقاء أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وأعضاء المجلس الإداري محمود مرعي، والمهندس البديوي السيد، وبسنت قاسم، مستشار الغرفة التجارية للعلاقات الخارجية.

واستهدف اللقاء بحث آليات التعاون بين الطرفين، خاصة في المجال الغذائي مثل صناعة الألبان واللحوم.

وأكد الجانبان عمق التعاون بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون التجاري، مشددين على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا.