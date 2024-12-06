حسين فهمي يزور الإسماعيلية ويشارك في ندوة عن مستقبل السينما المصرية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، الفنان القدير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الإسماعيلية.

ورحَّب محافظ الإسماعيلية، بالفنان القدير حسين فهمي مهنئًا بحصوله على جائزة جولدن جلوب، حيث تأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي، مشيرًا إلي أنه من أشد المعجبين به وبأعماله التي أثرت الحياة الفنية وكانت شاهدًا على العديد من الأحداث؛ فهو يجمع بين الموهبة الفذة والخبرة الواسعة، بدأ مشواره الفني في الستينات، وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أهم نجوم السينما المصرية والعربية.

كما أعرب محافظ الإسماعيلية، عن سعادته بلقاءاته المتجددة مع الدكتور عبد المنعم عمارة، وتعاونه الدائم لإثراء الإسماعيلية بالأفكار والطموحات، مؤكدًا أنه يقدر تمامًا عشقه للإسماعيلية وتقديمه الكثير من الأفكار حتى تستعيد الإسماعيلية عصرها الذهبي.

تأتي زيارة الفنان حسين فهمي للإسماعيلية في إطار الدعوة التي قدمتها جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية، برئاسة اللواء أشرف عمارة رئيس الجمعية، حيث تقام غدًا ندوة موسعة تحت عنوان "مستقبل السينما في مصر" وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.