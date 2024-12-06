أسقف جنوب سيناء يشهد حفل إحياء الذكرى الـ 14 لتدشين كاتدرائية السمائيين -صور

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أقامت كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، الحفل السنوي الخاص بإحياء ذكرى تدشينها الـ14.

وشهد الحفل الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، ورئيس دير القديس العظيم موسى النبي، وكهنة وقساوسة الكتدرائية، وجمع غفير من أقباط سيناء، وعدد كبير من السائحين الوافدين لمدينة شرم الشيخ من مختلف الجنسيات.

وتضمنت الاحتفالية، عرض استقبال حافل للأنبا أبوللو، وعروض لفريق كشافة الكتدرائية، وترانيم، وغيرها الطقوس الدينية المختلفة.

وقدم الأنبا أبوللو، التهنئة لجميع أقباط مصر بشكل عام، وأقباط جنوب سيناء بشكل خاص بقرب احتفالات عيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر، أنه جرى وضع حجر الأساس لكنيسة السمائيين في 2002 وتم افتتاح الكنيسة في عام 2010 بحضور البابا شنودة.

وتتميز الكنيسة بوجود العديد من الرسومات والنقوشات لأحداث هامة في التاريخ المسيحي مثل العشاء الأخير، وأيضا عدد من معجزات المسيح، وتعد الكنيسة من الوجهات السياحية الشهيرة، ويغلب الفن القبطي على الطابع الفني والمعماري داخل الكنيسة، حيث تمتليء الجدران بالرسومات القبطية المسيحية.

واستغرق بناء الكنيسة ثماني سنوات منذ 2002 حتى 2010 ، وبلغت تكلفتها 100 مليون جنيه مصري.