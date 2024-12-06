لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أسقف جنوب سيناء يشهد حفل إحياء الذكرى الـ 14 لتدشين كاتدرائية السمائيين -صور

06:22 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    بدء الاحتفالية
  • عرض 9 صورة
    التجهيز للحفل
  • عرض 9 صورة
    الاحتفالية
  • عرض 9 صورة
    الاحتفال
  • عرض 9 صورة
    تزين الكتدرائية
  • عرض 9 صورة
    استقبال الأنبا
  • عرض 9 صورة
    طقوس الاحتفال
  • عرض 9 صورة
    الأنبا ابوللو يتلقى التهنئة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

أقامت كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، الحفل السنوي الخاص بإحياء ذكرى تدشينها الـ14.

وشهد الحفل الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، ورئيس دير القديس العظيم موسى النبي، وكهنة وقساوسة الكتدرائية، وجمع غفير من أقباط سيناء، وعدد كبير من السائحين الوافدين لمدينة شرم الشيخ من مختلف الجنسيات.

وتضمنت الاحتفالية، عرض استقبال حافل للأنبا أبوللو، وعروض لفريق كشافة الكتدرائية، وترانيم، وغيرها الطقوس الدينية المختلفة.

وقدم الأنبا أبوللو، التهنئة لجميع أقباط مصر بشكل عام، وأقباط جنوب سيناء بشكل خاص بقرب احتفالات عيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر، أنه جرى وضع حجر الأساس لكنيسة السمائيين في 2002 وتم افتتاح الكنيسة في عام 2010 بحضور البابا شنودة.

وتتميز الكنيسة بوجود العديد من الرسومات والنقوشات لأحداث هامة في التاريخ المسيحي مثل العشاء الأخير، وأيضا عدد من معجزات المسيح، وتعد الكنيسة من الوجهات السياحية الشهيرة، ويغلب الفن القبطي على الطابع الفني والمعماري داخل الكنيسة، حيث تمتليء الجدران بالرسومات القبطية المسيحية.

واستغرق بناء الكنيسة ثماني سنوات منذ 2002 حتى 2010 ، وبلغت تكلفتها 100 مليون جنيه مصري.

شرم الشيخ كاتدرائية السمائيين أقباط جنوب سيناء معجزات المسيح الفن القبطي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه بمدينة أبوزنيمة -صور

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة