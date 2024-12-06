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بالصور- تحرير 59 محضرا تموينيا في حملة على المخابز بالمنوفية

01:52 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حملة على المخابز بالمنوفية
  • عرض 4 صورة
    حملة على المخابز بالمنوفية
  • عرض 4 صورة
    حملة على المخابز بالمنوفية
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المنوفية- أحمد الباهي:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، وبالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية بزاوية بمم وصفط جدام وكمشيش.

أسفرت الحملة عن تحرير 59 محضر مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات والاشتراطات الصحية وإعطاء بونات صرف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.

المنوفية المخابز المخابز البلدية
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