إحداها منذ 7 أيام.. العثور على جثتين متحللتين في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر أهالي محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على جثتين متحللتين في نطاق أحياء العرب والضواحي.

تلقى اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغا يفيد بالعثور على جثة متحللة منذ قرابة 7 أيام لـ محمد عادل ابراهيم عبده، 50 عاما، وذلك بشارع الأزهار والشرقية، ونُقلت إلى مشرحة مستشفى النصر لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى بلاغا ثاني بالعثور على جثة متحللة لـ محمد مصطفى البولاقي، 61 عاما، داخل مخزن رقم 154 بمنطقة القابوطي الجديد، ونُقلت إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر محضرين بالواقعتين، ويكثف رجال البحث الجنائي من مجهوداتهم للوقوف على ملابساتهما، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن من قبل النيابة.