لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السجن 5 سنوات لعاطل لاتجاره في الحشيش في بني سويف

01:23 م الخميس 05 ديسمبر 2024

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار أحمد مندور، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لعاطل مقيم بقرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، لاتجاره في مخدر الحشيش.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهم "و.ع.ل"، 40 عامًا، عاطل، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر، واتخاذه منطقة بياض العرب شرق النيل، مسرحًا لتجارته غير المشروعة، مستهدفًا عددًا من الشباب وسائقي السيارات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط الأجهزة الأمنية للمتهم، أثناء وقوفه على جانبي الطريق في انتظار أحد عملائه، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر وبداخلها 13 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام من جوهر الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 460 جنيها وبطاقة الرقم القومي الخاصة به، وسلاح أبيض مطواة قرن غزال، و(كتر) لتجهيز وتقطيع المواد المخدرة.

محكمة جنايات سجن عاطل تجارة الحشيش بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر
قواعد وإجراءات جديدة لصرف ألبان الأطفال.. نص قرار الصحة