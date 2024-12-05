السجن 5 سنوات لعاطل لاتجاره في الحشيش في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار أحمد مندور، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لعاطل مقيم بقرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، لاتجاره في مخدر الحشيش.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهم "و.ع.ل"، 40 عامًا، عاطل، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر، واتخاذه منطقة بياض العرب شرق النيل، مسرحًا لتجارته غير المشروعة، مستهدفًا عددًا من الشباب وسائقي السيارات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط الأجهزة الأمنية للمتهم، أثناء وقوفه على جانبي الطريق في انتظار أحد عملائه، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر وبداخلها 13 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام من جوهر الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 460 جنيها وبطاقة الرقم القومي الخاصة به، وسلاح أبيض مطواة قرن غزال، و(كتر) لتجهيز وتقطيع المواد المخدرة.