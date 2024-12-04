الدكتور مصطفى فؤاد عميدًا لكلية الصيدلة جامعة المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، صدور قرارًا جمهوريًا بتعيين الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد فؤاد، الأستاذ بكلية الصيدلة، عميدًا لكلية الصيدلة بالجامعة.

سبق وتولى "فؤاد" منصب وكيل الكلية لشئون الطلاب، وشؤون الطلاب للدراسات العليا لعدة سنوات.

وتقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة لعميد كلية الصيدلة الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، والمُساهمة في تحقيق رفعة الجامعة وتميزها.