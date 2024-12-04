بـ 32 معدة.. مدينة رأس سدر تستعد لمجابهة الأمطار والسيول - صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد محمد حامد، رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات الثقيلة الخاصة بمجابهة الطوارئ والسيول، يرافقه محمد ذكي، نائب رئيس المدينة، للاطمئنان على سلامتها واستعدادها وكفاءتها للقيام بأي مهام مستقبلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة، ومتابعة حالة المعدات التي من المقرر مشاركتها في حال حدوث أي طوارئ .

وتابع رئيس المدينة كافة السيارات والمعدات المشاركة بالاصطفاف، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي طوارئ أو أزمات.

وقال إن المدينة مستعدة بـ 32 معدة من الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، والشركة العامة للبترول، وشركة مياه الشرب، مؤكدًا أن جميع المعدات تعمل بأعلى كفاءة، ويجري تجريبها بشكل دوري.

وأكد أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة التحديات التي قد تظهر خلال فصل الشتاء، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح أنه جرى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعّالة في حال حدوث أي تقلبات جوية، مشددًا على ضرورة التأكد من جاهزية المخرات والبحيرات والسدود الصناعية، للتأكد من خلوها من أي عوائق قد تعرقل تصريف المياه.