تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 10 سفن تجارية على الأرصفة التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، لتحقق تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1114 شاحنة و 165 سيارة.

وأعلنت هيئة الموانئ في بيان صحفي أن حركة الواردات 4500 طن بضائع، 492 شاحنة و137 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، 622 شاحنة و28 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل اليوم الأربعاء، بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي عمان، دليلة وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي Alcudia Express ، أمل و بوسيدون اكسبريس.

وجرى تداول 2200 طن بضائع و265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وغادرت ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة HELENA KOSAN، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2110 ركاب بموانيها.