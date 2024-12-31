تحرك جديد من محافظ الإسماعيلية لحل أزمة المياه الجوفية بقرية الحجاز

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن اللواء كرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء شبكة تجفيف المياه الجوفية بمنطقة الكيلو 2 (قرية الحجاز)، بهدف معالجة المشكلات المزمنة الناجمة عن تجمع المياه الجوفية والسطحية، التي طالما أثرت سلبًا على سكان المنطقة.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، أن المرحلة الثانية تشمل تغطية المناطق الطرفية، لا سيما تلك الواقعة بجوار زراعات مركز البحوث وسور الجلاء، للتخلص من المياه المتسربة من الزراعات، التي تتسبب في تجمعات مياه تؤثر على المنطقة السكنية.

وأكد الشيمي أن المرحلة الأولى من المشروع قد اكتملت وتم تشغيلها قبل عام، حيث تضمنت إنشاء شبكة فلتر بطول 8 كيلومترات، إلى جانب خط طرد بطول 1200 متر مرتبط ببيارة تجميع مزودة بطلمبتين، يُستخدم هذا النظام لنقل المياه إلى المسطحات الخضراء، بما في ذلك الطريق الدائري، عبر تقنية الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد.

كما شملت الأعمال إنشاء أسوار محكمة حول البيارة الرئيسية للشبكة ووضع أغطية أمان، بالإضافة إلى تركيب لوحة تحكم كهربائية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واتباع معايير السلامة المهنية خلال مراحل التنفيذ.

ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول شهر أبريل المقبل، مما سيُسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المنطقة والاستفادة المثلى من المياه في ري المسطحات الخضراء.