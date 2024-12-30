إزالة التعديات على أكثر من 29 فدان من الأراضي الزراعية في الشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبتها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المبنية بالمخالفة على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 473 حالة تعدي على أراضٍ بمساحة 29 فدانًا و21 قيراطًا، بالإضافة إلى إزالة 31 حالة تعدي أخرى بمساحة 2764 مترًا.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة، بجميع أجهزتها، لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحد من أي محاولات للبناء العشوائي بدون ترخيص، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان عدم عودة التعديات بعد إزالتها.