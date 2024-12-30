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9 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

08:29 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

أرشيفية

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المنيا - جمال محمد:

أصيب 9 أشخاص مساء اليوم الاثنين، في انقلاب سيارة تمناية على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بالحادث، حيث تبين أن السرعة الزائدة تسببت في انقلاب السيارة، ما أدى إلى إصابة الركاب بجروح متفرقة، تشمل كسور وسحجات وكدمات، بالإضافة إلى اشتباه في حدوث ارتجاج بالمخ.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس لتلقي العلاج.

تم التحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة حادث سيارة الصحراوي الغربي المنيا
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