أهالي سانت كاترين يواجهون "الرصوصة" بالمدافئ ومشاعل الحطب (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تشهد مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء موجة صقيع شديدة، خاصة مع حلول الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، مما يضفي على المدينة طابعًا شتويًا مميزًا، لكنه في صورة منه قاسيًا على الأهالي الذين يواجهون هذه الأجواء بحيلهم الخاصة.

رمضان الجبالي، مرشد سياحي بدوي من المدينة، يحكي لـ مصراوي، إن هذه الأجواء الباردة تعتبر من أبرز سمات المدينة خلال فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن السكان والزوار يترقبون تساقط الثلوج في الأيام المقبلة، وروعة مشهد تحول الجبال البنية إلى الأبيض الذي يجذب السياح من مختلف البلاد والمناطق.

يضيف الجبالي أن السكان المحليين يطلقون على هذه الموجة اسم "الرصوصة"، وهي تبدأ مع انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر على قمم جبال موسى والوديان المحيطة، حيث تصل درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر على قمة جبل موسى، وصفر داخل المدينة ليلًا، وهو ما يواجهه الأهالي بالمكوث في منازلهم، وإيقاد المدافئ وإشعال الحطب، بينما يتناولون يتناولون الأطعمة والمشروبات الساخنة مثل الزنجبيل والشاي بالحبق والمريمية.

عن حركة السياحة في المدينة أثناء هذا الطقس العنيف، يقول مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الإقبال السياحي ينشط في هذه الفترة من العام، فيما تسجل السياحة الداخلية النسبة الأكبر من الزوار.

ويضيف الغمريني أن المدينة تستقبل يوميًا أكثر من 2,000 سائح من مختلف الجنسيات، وجميعهم يحرصون على صعود جبل موسى.

ويوضح الغمريني أنه يتم توجيه الأفواج السياحية بارتداء الملابس الثقيلة واستخدام البطاطين للتدفئة خلال الرحلة، مع تناول المأكولات والمشروبات التي تمد الجسم بالطاقة.