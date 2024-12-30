أمطار تشبه السيول.. الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الطقس السيئ -صور

طلبت البقاء ليوم واحد.. التدخل السريع في الغربية ينقذ مسنة من برد

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى – للمرة الأولى منذ شهور- في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كانت موجة من الطقس السيئ - هي الأصعب هذا الشتاء- اجتاحت أحياء الإسكندرية، اليوم، يصاحبها هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة تشبه السيول وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وكلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وجه خالد، المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك، ومُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وعٌطلت الدراسة، اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووفقًا للقرار الصادر من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمنطقة الأزهرية إرجاء التقييمات والامتحانات التي كانت مقررة اليوم وفق الجداول المعلنة إلى مواعيد أخرى بسبب الطقس السيئ.