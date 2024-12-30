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محافظ المنوفية: تخصيص قطع أراضى لإقامة فرع مكتبة مصر العامة ومكاتب بريد بثلاثة مراكز

11:17 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

اللواء إبراهيم أبو ليمون

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المنوفية- أحمد الباهي:

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، خلال المجلس التنفيذي بجلسته رقم (3) لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمساحة (1650م٢) لإقامة فرع مكتبة مصر العامة بمنوف، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون لإثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية والوعي الفكري وترسيخ الهوية المصرية واستغلال الأصول الغير مستغلة.

كما وافق المجلس على تخصيص ثلاث قطع أراضي أملاك دولة داخل الحيز العمراني لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكاتب بريد نموذجية عليها لخدمة وتلبية احتياجات المواطنين، أحدهما بكفر فيشا بمنوف على مساحة (128م2)، وشنتنا الحجر ببركة السبع على مساحة (62م2)، والسكرية بشبين الكوم على مساحة (٧٥م٢) لصالح الهيئة القومية للبريد للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الأداء.

كما وافق على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة داخل الحيز العمراني بمساحة (265م2) بدنشواى بالشهداء لصالح المنطقة الأزهرية بالمنوفية لتوسعة المعهد الديني الأزهري.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مكتبة مصر العامة
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