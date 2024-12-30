مصرع شخص سقط من قطار في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، إثر سقوطه من القطار، أمام مزلقان قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بسقوط شخص من القطار أمام مزلقان قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، بعدما اختل توازنه، ولقى مصرعه في الحال.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثمان لشخص يدعى "عبدالنبي.ص.أ"، 55 عامًا، مقيم مركز ببا.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة.