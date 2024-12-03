4 نعوش.. أهالي عزبة الصفيح يشيعون جثامين ضحايا مذبحة طوخ (صور)

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شيّع أهالي عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور في طوخ بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، جثامين ضحايا واقعة عزبة الصفيح إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة.

وصرحت جهات التحقيق بمركز طوخ بدفن جثث ضحايا الواقعة، وهم: الزوجة وتُدعى نعمة (بائعة خضار)، ونجلاها حماصة وأميمة، وجدّتهما، وذلك بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة حول "مذبحة عزبة الصفيح"، حيث تبين أن المتهم كان دائم تعاطي المواد المخدرة، وتخلص من زوجته ونجليه خنقًا، ثم شغل الغاز لإخفاء آثار جريمته، وترك المنزل لمدة يومين. وعاد فجر يوم الأحد إلى منزل أهليته، حيث كانت والدته وشقيقه الأصغر يقيمان، وأشعل النار بهما أثناء نومهما، مما أدى إلى وفاة والدته وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة استدعت حجزه في العناية المركزة.

شهدت عزبة الصفيح بقرية كفر منصور بمدينة طوخ واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب على ذبح زوجته ونجليه، ثم أشعل النار في والدته وشقيقه. تم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى.

وبناءً على ذلك، أمر اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال، رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، حول قيام شاب بإشعال النار في والدته وشقيقه، وذبح زوجته ونجليه.

كشفت تحريات مباحث مركز طوخ أن المتهم يُدعى "علي. ط. م"، بائع مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بطوخ. قبل يومين، أقدم على ذبح زوجته نعمة (بائعة خضار) ونجليه حماصة وأميمة، ثم غادر منزل الزوجية.

عاد المتهم فجر اليوم وأشعل النار في والدته "أميمة عبده" البالغة من العمر 60 عامًا، وشقيقه "عبدالرحمن طه. م" البالغ من العمر 28 عامًا. شعر جيران المجني عليهم بالحريق صباح اليوم، وعندما دخلوا المنزل وجدوا والدة المتهم متوفية نتيجة الحريق، فيما نُقل شقيقه إلى مستشفى بنها التعليمي في حالة خطيرة.

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