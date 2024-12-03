محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 15 عروسًا

بعد إصابة 32 طفلًا..عمالة الأطفال في أسيوط رحلة يومية محفوفة بالمخاطر

المنيا-جمال محمد:

سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أجهزة كهربائية متكاملة لـ 15 عروساً من أبناء المنيا، مقدمة من مجموعة الأصدقاء، في إطار جهود محافظة المنيا لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير سبل الحياة الكريمة،

وأكد المحافظ، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم الاجتماعي والتنموي للأسر الأولى بالرعاية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة العرائس فرحتهم، مؤكداً استمرار المحافظة في تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

كما وجه اللواء كدواني الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم المبادرة، مثمناً جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم والمساندة للفئات المستحقة، مشيراً إلى أن التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني يُعد احدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وداعياً إلى استمرار العمل المشترك لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.