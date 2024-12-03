للحفاظ على الكنوز الأثرية.. الأقصر تستعد للسيول والأمطار بتدابير احترازية

الأقصر - محمد محروس:

استعدت محافظة الأقصر لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار والسيول، وذلك باتخاذ عدة تدابير احترازية.

وتضمنت هذه التدابير تطهير المخرات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، حيث تم وضع خطة شاملة لحماية المحافظة ووقايتها تحسباً لهطول الأمطار التي قد ينتج عنها سيول.

وبدأت أجهزة المحافظة فى تطهير 13 مخراً للسيول فى مناطق الطود والمدامود بالبر الشرقي للمدينة والقرنة والضبعية والقبلى قامولا والرواجح بالقرنة وعزبة حبشى بالقبلى قامولا والضبعية وحاجر أرمنت والمريس وزرنيخ والحميدات بشرق باسنا والمحاميد قبلى وحاجر أبو غادر بارمنت وذلك بالتعاون مع وزارة الرى والزراعة.

ويجري حاليا التأكد من سلامة السدود وأعمال تكسية جوانب المخرات لضمان عدم انهيارها ومراجعة الفتحات المؤدية إلى الترع والمصارف وتطهيرها من الحشائش والأتربة والمخلفات .

كما اتخذ مسئولو منطقة آثار الأقصر الإجراءات اللازمة للحفاظ على الكنوز الأثرية بأنحاء المحافظة حيث تم اتخاذ إجراءات لحماية المقابر الأثرية تم الانتهاء منها منذ فترة طويلة بإنشاء أعتاب وحوائط اسمنتية حول مداخلها لحمايتها من المياه وتجهيز مواتير لشفطها فى حال تسربها الى الداخل وكذلك الحال بالمعابد الكبرى حيث تم وضع خطة لسحب المياه من الأماكن التى تتجمع بها للحفاظ على الرسوم والنقوش الفرعونية .

كما جرى وضع خطة لسحب المياه سريعا من الأماكن التي تتجمع بها لتجنب تأثيراتها السلبية على القطع الأثرية والحفاظ على الرسوم والنقوش الفرعونية.

ووجه محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع المصالح والهيئات الحكومية المعنية بمواجهة الكوارث، ومنها مديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والتموين، حيث تتابع اللجنة عن قرب استعدادات المديريات من حيث توفر الرصيد الكافى من المواد الغذائية وتدبير المخزون الأساسى من السولار ، والقيام بحصر شامل للمخابز وإنتاجها ، مع توفير الخيام والبطاطين وإقامة معسكرات الإيواء بجوار أماكن السيول مع استغلال المدارس القريبة التى تقع بالقرب من مجرى السيول عند وقوع الكوارث لتكون بمثابة ملاجئ ومعسكرات لمأوى المضارين وتقوم اللجنة بالمرور على مجارى السيول للتأكد من عدم إقامة أي مباني أوعشوائيات على مجرى السيل، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة و إزالتها فوراً حرصاً على سلامة المواطنين.