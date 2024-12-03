بالصور- محافظ المنيا يكرم 300 من حفظة القرآن الكريم

المنيا- جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بنشر التعاليم الدينية السمحة والقيم الأخلاقية التي تدعو إلى الرحمة والعدل والتعايش السلمي، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف، ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية ".

جاء ذلك خلال تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم، الذي أقيم على مسرح ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة رشا المهدى عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود توفيق مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، ومجموعة الأصدقاء للتجارة، ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والدينية والأسر بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهورى، ثم طالب المحافظ الحاضرين بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفقيد الراحل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا السابق الذى وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء ومسيرة حافلة بالإنجازات.

وأشار المحافظ في كلمة له أمام المكرمين وأسرهم إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الدينية والتعليمية في نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية والدينية، داعياً مؤسسات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود في تنمية الوعي الثقافي والديني، خاصة بين الشباب والنشء، بما يسهم في بناء أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات.

وفي ختام التكريم، قام المحافظ بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين من حفظة القرآن الكريم، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم في حفظ وتعليم كتاب الله، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكل الجهود الرامية إلى رعاية المتفوقين في مختلف المجالات.