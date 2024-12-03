5 صور ترصد آثار حريق داخل مخزن مدرسة في بورسعيد

بالصور- أول تحرك من محافظ بورسعيد عقب اندلاع حريق داخل مدرسة الثانوية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

رصد "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، آثار حريق محدود داخل مخزن بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، تلقى بلاغا بنشوب حريق محدود داخل مخزن بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وانتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارة إطفاء إلى المدرسة وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق نتاج ماس كهربائي داخل مخزن في مبنى لا يتواجد به الطالبات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق النهائية وحصر التلفيات.