العثور على جثة شاب طافية في مياه النيل ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

عثرت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف، على جثة شاب في مياه النيل، بجوار مقر شرطة المسطحات المائية، في نطاق مركز الواسطى شمال المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء.



تلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة طافية في مياه النيل، بجوار مقر شرطة المسطحات المائية، بمركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "صبري.س.ع"، 17 عامًا، مقيم قرية زاوية المصلوب التابعة لدائرة مركز الواسطى.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.