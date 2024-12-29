وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن موقف الدراسة غدًا الإثنين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، أن الدراسة في مدارس المحافظة غدًا الإثنين اعتياديةً، نافيًا صدور أي توجيهات بخصوص تعليق الدراسة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إنه حتى الآن لا توجد أي تعليمات توقف الدراسة غدًا، وأن العمل في المدارس مستمر كما هو. وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم التنسيق المستمر مع الجهات المعنية للتأكد من صدور أي تعليمات خاصة بتعليق الدراسة بسبب الطقس، وفي حال صدور أي توجيهات بذلك سيتم الإعلان عنها على الفور.

يُذكر أن محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، كان قد أعلن اليوم الأحد، عن تعطيل الدراسة غدًا الإثنين في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بسبب التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى سوء الأحوال الجوية.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات القادمة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون باردًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مع دفء مائل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وأضافت أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية. كما حذرت من نشاط الرياح على معظم المناطق بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كيلومترًا في الساعة.