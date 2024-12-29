محافظ الإسماعيلية يتابع ملفات تقنين الأراضي ومخالفات البناء

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، في إطار توجيهات الدولة بتسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية، وضمان استرداد حقوق الدولة مع الحفاظ على مصالح المواطنين الجادين.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، أهمية تكثيف الجهود لإتمام إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، بدءًا من تقديم الطلبات حتى تحرير العقود النهائية، مع تحصيل كافة المستحقات المالية.

كما شدد على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان سرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى خلال الفترة الحالية، داعيًا إلى زيادة معدلات الإنجاز في معالجة الطلبات المقدمة من المواطنين، بما يعزز الاستقرار العمراني والتنمية المستدامة في المحافظة.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين عن ملفات التقنين والتصالح، من بينهم ممثلو الشؤون القانونية، منظومة التقنين والإيرادات، وحساب بيع الأراضي.

استعرض الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بملفات التقنين، بما في ذلك الطلبات التي تم البت فيها، والطلبات الجاري فحصها ومعاينتها، إضافة إلى التحديات التي تعرقل تسريع الإنجاز.

وأكد المحافظ أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتجاوز هذه التحديات وضمان سير العمل بكفاءة.

وأوضح أن الدولة تلتزم بتقديم التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مع تطبيق القانون بحزم تجاه المخالفين.

وأضاف أن المحافظة لن تتهاون في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن امتناعهم يمثل إهدارًا للمال العام.

وجّه المحافظ الجهات المعنية بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح والتقنين، داعيًا إلى تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات المقدمة من الدولة. وأكد أن المحافظة تسعى لإنهاء جميع الطلبات المقدمة لضمان استرداد حقوق الدولة مع الحفاظ على حقوق المواطنين وفقًا للقانون.

اختتم المحافظ الاجتماع بتأكيد حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنهاء هذه الملفات الحيوية في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن استعادة حقوق الدولة وحماية أملاكها مسؤولية وطنية تتطلب تعاون الجميع.