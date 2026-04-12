رجح اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الأمن الإقليمي، عدم انعقاد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن تلك المباحثات محكوم عليها بالفشل منذ بدايتها رغم الزخم الإعلامي الكبير.

وقال اللواء وائل ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، إن حجم التغطية الإعلامية وعدد الوفود المشاركة الذي بلغ نحو 90 شخصا أعطى انطباعا أوليا بإمكانية التوصل إلى اتفاق، إلا أن الواقع يعكس خلافات جوهرية عميقة بين الطرفين.

وأضاف مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية، أن إيران دخلت المفاوضات وهي تمتلك ورقة ضغط قوية تتمثل في مضيق هرمز، في حين ترفض بشكل قاطع أي مطالب تتعلق بتقليص أو تسليم اليورانيوم المخصب، معتبرة ذلك حقا سياديا ضمن برنامجها النووي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه المفاوضات إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي، وهو ما يفسر حالة الزخم التي أحاطت بالمحادثات.

وشدد اللواء وائل ربيع على أن الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة تمثل عامل ضغط إضافيا على الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى تراجع حظوظ الرئيس دونالد ترامب على الساحة الداخلية، مما يدفعه للبحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة.