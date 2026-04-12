إعلان

"تفحمت جثته داخلها".. مصرع شخص في حادث تصادم سيارة بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

09:10 م 12/04/2026

احتراق سيارة عقب اصطدامها بالحاجز الخرساني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر اشتعال النيران في سيارة ملاكي كان يقودها بطريق "السويس - القاهرة"، عقب اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما أدى إلى تفحم جثمان قائدها.

بلاغ وتحرك إسعافي عاجل

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة واشتعالها بالكيلو 61 على طريق السويس - القاهرة، وعلى الفور جرى التنسيق مع قوات الحماية المدنية للدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث.

تفاصيل الحادث والمعاينة الأولية

وأفادت المعاينة الأولية أن السيارة الملاكي رقم "س ع 2538" اشتعلت عقب اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، مما أدى إلى اندلاع النيران بها بالكامل.

تفحم الجثمان والتحقيق في الهوية

وأسفر الحادث عن تفحم جثمان قائد السيارة، دون العثور على أي أوراق ثبوتية تحدد هويته، فيما يجري التنسيق مع إدارة مرور السويس لفحص بيانات السيارة ورفع البصمة الفنية للمحرك والشاسيه للتوصل إلى هوية المتوفى.

إجراءات قانونية

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من هوية الضحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طريق السويس اشتعال سيارة تفحم جثة حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
شئون عربية و دولية

رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
"ماتت بعد ما تعلقت بيها".. خالد الصاوي يكشف كواليس عثوره على طفله رضيعة
زووم

"ماتت بعد ما تعلقت بيها".. خالد الصاوي يكشف كواليس عثوره على طفله رضيعة
خدعة "المفتاح المسروق"و لغز تغيير الخطة.. السر الخفي في جريمة "موظفة زنين"
حوادث وقضايا

خدعة "المفتاح المسروق"و لغز تغيير الخطة.. السر الخفي في جريمة "موظفة زنين"
بضربة خاطئة.. مقتل 100 مدني بغارة جوية نيجيرية على سوق شعبي
شئون عربية و دولية

بضربة خاطئة.. مقتل 100 مدني بغارة جوية نيجيرية على سوق شعبي
بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
شئون عربية و دولية

بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية