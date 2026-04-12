لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر اشتعال النيران في سيارة ملاكي كان يقودها بطريق "السويس - القاهرة"، عقب اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما أدى إلى تفحم جثمان قائدها.

بلاغ وتحرك إسعافي عاجل

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة واشتعالها بالكيلو 61 على طريق السويس - القاهرة، وعلى الفور جرى التنسيق مع قوات الحماية المدنية للدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث.

تفاصيل الحادث والمعاينة الأولية

وأفادت المعاينة الأولية أن السيارة الملاكي رقم "س ع 2538" اشتعلت عقب اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، مما أدى إلى اندلاع النيران بها بالكامل.

تفحم الجثمان والتحقيق في الهوية

وأسفر الحادث عن تفحم جثمان قائد السيارة، دون العثور على أي أوراق ثبوتية تحدد هويته، فيما يجري التنسيق مع إدارة مرور السويس لفحص بيانات السيارة ورفع البصمة الفنية للمحرك والشاسيه للتوصل إلى هوية المتوفى.

إجراءات قانونية

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من هوية الضحية.