قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن أول نصيحة لأي شخص يشعر بأثر الضغط النفسي هي الفضفضة مع صديق أو قريب، وعدم كتم الضغط داخل النفس.

وأضاف رامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن وجود صحبة جيدة يفضفض معها الشخص يعد من أهم الأشياء التي تقلل التأثير الضار للضغط النفسي.

وتابع أستاذ الطب النفسي، أن شرب الماء بدرجة كافية يجعل خلايا الجهاز العصبي مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، كما أن ممارسة المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة يوميا يفرز مواد كيماوية تهون من تأثير الضغط.

وأشار إلى أن وجود عقيدة وإيمان بأن هناك شيئا أقوى من الإنسان كاتبا له الخير يعمل كنوع من الحماية من التأثير الضار للضغوط النفسية، مؤكدا أن التفكير الإيجابي بأن لكل مشكلة حلا يقلل من تأثير الضغط.

وشدد الدكتور هشام رامي على أن طلب المساعدة شجاعة ورفضه نوع من الضعف، موضحا أن وزارة الصحة تقدم خدمة مجانية عبر المنصة الوطنية للصحة النفسية والخط الساخن 16328، محذرا من أن الضغوط النفسية تزيد هرمون الكورتيزول مما يضعف المناعة ويرفع ضغط الدم والسكر ويزيد قرحة المعدة والقولون العصبي.