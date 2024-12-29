حصاد 2024.. أسيوط بين اكتشافات أثرية مثيرة وإنجازات تنموية وحوادث مأساوية -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط خلال عام 2024 العديد من الأحداث الهامة التي تنوعت بين السعيدة والمؤسفة، وجذبت أنظار الكثيرين.

وفيما يلي أبرز تلك الأحداث:

موقف سيارات أجرة متعدد الطوابق

افتتح اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مشروع موقف سيارات أجرة متعدد الطوابق وسوق حضري بمركز أبنوب. المشروع، الذي نفذ على مساحة 1600 متر مربع بتكلفة 60 مليون جنيه، يأتي ضمن مبادرة "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، وصندوق التنمية الحضرية، ووزارة الإسكان. يضم المشروع موقف سيارات من طابقين يستوعب 48 سيارة ميكروباص، غرفة تحكم ومراقبة، دورات مياه، مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة، محطة للطاقة الشمسية، ونظام إطفاء حرائق آلي. كما يشمل سوقاً حضرياً في الطابق الأرضي يضم 38 باكية للباعة الجائلين ومرافق خدمية للزوار، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة.

سوق اليوم الواحد

افتتح محافظ أسيوط، سوق اليوم الواحد بأرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة، في إطار جهود توفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة. يضم السوق 130 باكية وأكثر من 150 عارضاً لبيع المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية والسلع المنزلية، مما يوفر للمواطنين خيارات متنوعة بأسعار مخفضة تتراوح بين 30% و50%.

ديسمبر الأسود

شهد شهر ديسمبر سلسلة من الحوادث المأساوية على طريق "أسيوط - ديروط"، أسفرت عن وفاة 18 شخصاً وإصابة 21 آخرين. هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين معايير الأمان على هذا الطريق الحيوي، الذي بات يُعرف بـ"طريق الموت". تضمنت الحوادث انزلاق سيارة ميكروباص إلى مياه الترعة الإبراهيمية، اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل ثقيل، انقلاب سيارة نقل ركاب صغيرة، انقلاب سيارة نقل داخل تفريعة النيل، واصطدام سيارة ملاكي بتوك توك.

انفجار محول كهرباء

في 12 نوفمبر، شهدت قرية بني شقير حادثاً مروعاً حيث انفجر محول كهرباء داخلي في مبنى سنترال، مما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتصدع أربعة منازل مجاورة، بالإضافة إلى مبنى الوحدة المحلية للقرية. أسفر الانفجار عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.

كشف أثري مثير

في 2 أكتوبر، أعلنت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين جامعتي سوهاج وبرلين عن العثور على حجرة دفن خاصة بسيدة تدعى "إيدي"، الابنة الوحيدة لحاكم إقليم أسيوط خلال عصر الملك سنوسرت الأول. تحتوي الحجرة على تابوتين نقشا بالكامل من الداخل والخارج بنصوص تحكي رحلة الوصول إلى العالم الآخر.

انفجار خط صرف صحي

في 2 أكتوبر، شهدت محافظة أسيوط تسريباً مفاجئاً في خط طرد رئيسي بقطر 800 مم زهر مرن، وهو خط طرد محطة صرف البركة المار بمنطقة المجذوب التابعة لحي غرب أسيوط، وذلك للمرة الثانية خلال شهر.

افتتاح محور منفلوط الحر

في 25 مايو، تم افتتاح محور الشيخ محمد صديق المنشاوي "محور منفلوط" بتكلفة 4.793 مليار جنيه، ليربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) والطريق الزراعي، عابراً نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 41 كم وبعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه.