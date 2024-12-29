7 وفيات و18 مصابًا.. حصيلة 3 أيام من الحوادث على طرق المنيا الصحراوية

المنيا-جمال محمد:

شهدت الطرق الصحراوية بالمنيا خلال الـ72 ساعة الماضية، عدة حوادث، مما أودى بحياة 7 أشخاص، وإصابة 18 آخرين، بسبب السرعة الزائدة للسائقين، وسط مناشدات من المواطنين بتشديد الرقابة على تلك الطرق، خاصة أن محافظة المنيا من بين المحافظات المتصدرة لكثرة الحوادث على مستوى الجمهورية في الأعوام الأخيرة.

وشهدت المحافظة صباح الجمعة الماضية حادثاً مروعاً، إثر اصطدام أتوبيس بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي شمالي غرب المحافظة، بالقرب من مركز مغاغة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص و12 مصابا.

وضمت قائمة المتوفين: إبراهيم زكي حلمي، 65 سنة، وإثنين آخرين مجهولين الإسم والعنوان، وأصيب كل من: مصطفي عثمان عمر، 42 سنة، محمد عباس علي، 42 سنة، أحمد محمد علي، 43 سنة، أحمد صلاح الدين المعتمد، 31 سنة، كيرلس أشرف ساويرس، 31 سنة، وفادي فنجري إسحاق، 12 سنة.

كما أصيب: طه عبدالغفار محمد، 46 سنة، أشرف أبوزيد إبراهيم، 40 سنة، علاء حسين محمد، 35 سنة، هبه حسين الأنور، 20 سنة، كراس فنجري إسحاق، 5 سنوات، ومجهول الاسم والعنوان، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى مغاغة المركزى.

وشهدت المحافظة أمس السبت حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن تحطم السيارة رقم ( 4715 ه س ط ) بعدما انقلبت عدة مرات، وتبين أن جميع مستقليها من سوهاج، وكانوا في طريقهم إلى أحد الأفراح بالقاهرة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع ثلاثة أشخاص وهم: عمرو شاكر الزاهر، 35 سنة، عمرو ناصر الزاهر، 34 سنة، محمود صديق عبداللطيف، 46 سنة.

كما أصيب " عبدالحميد أحمد الزاهر" 43 سنة، بكسور وجروح متفرقة، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمالوط، والمصاب لتلقي العلاج، وتم تشييع جثامينهم صباح اليوم الأحد إلى مثواهم الأخير في مسقط رأسهم.

كما شهدت المنيا صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مما تسبب في مصرع طفل وإصابة 5 آخرين بجروح وكسور متنوعة، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا بالقرب من مركز سمالوط.

وأسفر الحادث عن مصرع "عمر محمد سلامة" 13 سنة، كما أصيب : مرسى مؤمن، 14 سنة، وليد سيد إسماعيل، 28 سنة، مسلم سعد أحمد، 45 سنة، محمد ياسر، 15 سنة، كريم علي 14 سنة، بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وكشفت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائق والسرعة الزائدة.

اقرأ أيضاً:

3 جثث و12 مصابًا... ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل

الضحايا 3 كانوا رايحين فرح.. الصور الأولى لحادث انقلاب ملاكي على صحراوي