الإنجاز هو الفيصل.. محافظ القليوبية يكشف معايير تقييم أداء رؤساء المدن



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عددا من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعداد، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين الاحتفالات، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال هذه المناسبة السعيدة.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي أكد المحافظ، على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والرد على كافة الشكاوى التي ترد من الجهات المختلفة.

وشدد المحافظ على أن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يرتبط بشكل مباشر بالاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم.

ودعا المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى بذل قصارى جهدهم لتعزيز الثقة بين المواطن والمسؤولين من خلال توفير قنوات اتصال فعالة والعمل على حل المشكلات في أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستعمل على تفعيل كافة الآليات المتاحة لتسهيل التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيّة.

وتابع المحافظ، أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.

وأوضح عطية أن المراكز التكنولوجية تعمل بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد موجهاً كافة المسؤولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.

وخلال الاجتماع تطرق المحافظ لمناقشة المشروعات الجارية تنفيذها في قطاع الطرق والرصف والبنية التحتية من بينها إنشاء مدخل جديد من ناحية منطقة الفيلات لمدينة بنها ونقل السوق الأسبوعي لمدينة طوخ واستكمال أعمال مجمع مواقف السيارات والسوق الحضاري ووحدة المرور ومركز الإطفاء الحديث بحوض الزعفران بميت الدريج بمدينة كفر شكر، واستكمال رصف شارع بهتيم اسكو كمحور مروري جديد ورصف شارع أحمد عرابي بغرب شبرا الخيمة حيث وجه المحافظ بالمتابعة الجيدة لتنفيذ تلك المشروعات وتذليل أي عقبات تعترض سيرها وفق الجدول الزمني، مؤكدا أنه سيعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لاسيما مشروعات الطرق.

وشدد عطية، على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة والحفاظ عليها وتحصيل المستحقات أولا بأول، مؤكدا أنه لن يقبل التقاعس أو التقصير في تحصيل موارد الدولة من تقنين الأوضاع.

وأكد محافظ القليوبية أهمية سرعة الرد على المتغيرات المكانية، وأن أي تأخير في الرد يمثل علامات استفهام على المتأخرين، مشددا أنه لن يقبل التأخير في ملف المتغيرات تحت أي مبرر.

وأشار محافظ القليوبية أنه مثلما نشيد ونكافئ المجتهدين والمتميزين، ندين ونعاقب المقصرين والمتقاعسين والمتواطئين وفقا للقانون، كما شدد على المتابعة والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات على الأرض الزراعية والبناء المخالف وسرعة اتخاذ الإجراءات تجاه أي مخالفة.