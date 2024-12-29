أهالي عرب الأطاولة يشيعون جثامين ضحايا حادث الطريق الصحراوي - صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شيع المئات من أهالي قرية عرب الأطاولة والقرى المجاورة بأخميم شرقي محافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جثامين 3 أشخاص من أسرة واحدة، إلى مثواهم الأخير، وذلك بعد مصرعهم في حادث على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

وتعالت صرخات وبكاء أسرة وأقارب وأصدقاء المتوفين أثناء تشييع الجثامين لمقابر عائلتهم، حيث خرجت النعوش بعد الصلاة عليهم في مسجد المناصير بالقرية خلف بعضها في مشهد جنائزي مهيب.

وحصل "مصراوي" على صور لحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة شخص رابع، أثناء ذهابهم إلى حفل زفاف بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط ، وتبين مصرع: عمرو شاكر الزاهر، 35 سنة، عمرو ناصر الزاهر، 34 سنة، محمود صديق عبداللطيف، 46 سنة، وإصابة " عبدالحميد أحمد الزاهر" 43 سنة، بكسور وجروح متفرقة، وجميع الضحايا من محافظة سوهاج.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمالوط، والمصاب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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