بسبب الأطفال.. إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين شمال قنا

قنا-عبدالرحمن القرشي:

أصيب 10 أشخاص بطلقات نارية خرطوش وبالعصا، في نشوب مشاجرة مسلحة في منطقة حاجر الجبل التابعة لمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في منطقة حاجر الجبل التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 10 أشخاص بطلق ناري خرطوش وبالعصا، إصابات خفيفة من العائلتين بسبب مشادات على لعب الصغار في منطقة حاجر الجبل مركز الوقف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.