متحف الحياة البرية بجامعة قناة السويس.. رحلة في عالم الحيوان المحنط -صور

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

منذ ‎اللحظة الأولى التي تطأ فيها قدمك أبواب متحف الحياة البرية بجامعة قناة السويس، تشعر وكأنك انتقلت في رحلة داخل غابة أو محمية طبيعية تضم أغرب وأندر أنواع الحيوانات والطيور البرية المحنطة. وعندما تقترب منها، يخيل إليك وكأنها ما زالت على قيد الحياة، مطاردةً فرائسها في مشهد مدهش.

‎يأخذك المتحف في رحلة فريدة لا مثيل لها، سواء داخل مصر أو خارجها. لن تجد مكانًا آخر يتيح لك فرصة الاقتراب من تلك الحيوانات الشرسة وتأمل تفاصيلها الدقيقة، كما ستجد في متحف الحياة البرية بجامعة قناة السويس.

‎يُعد متحف الحياة البرية بجامعة قناة السويس واحدًا من أبرز المعالم الثقافية والتعليمية في محافظة الإسماعيلية. فهو يمثل مركزًا غنيًا بالمعلومات والتجارب الفريدة، موجهًا للمهتمين بالطبيعة والبيئة. يقع المتحف داخل الحرم الجامعي، ويعتبر مرجعًا علميًا متميزًا للطلاب والباحثين والزوار على حد سواء.

‎ووفقًا للدكتور أحمد محمد صلاح، أستاذ مساعد الحياة البرية بجامعة قناة السويس، فإن المتحف يتبع كلية الطب البيطري، ويهدف إلى خدمة طلاب الحياة البرية ،كما يشرف عليه فريق من وزارة الآثار لضمان الحفاظ على المحنطات لأطول فترة ممكنة. وأضاف أن المتحف تم إنشاؤه في عام 2002 ويضم العشرات من الحيوانات والطيور البرية، ليكون منصة تعليمية متكاملة تسعى إلى رفع الوعي البيئي لدى الزوار وإبراز التنوع البيولوجي الذي تتمتع به مصر.

‎وأشار الدكتور أحمد إلى أن المتحف يُعد مرجعًا علميًا هامًا للباحثين في مجالات علم الأحياء، البيئة، والتنوع البيولوجي. يوفر المتحف عينات فريدة وفرصًا لدراسة الكائنات الحية عن قرب، مما يسهم في إعداد الأبحاث العلمية التي تركز على حماية البيئة والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.

‎كما أوضح أن المتحف يبعث برسالة قوية حول أهمية احترام الطبيعة والتعايش مع مكوناتها، مؤكدًا أنه ليس مجرد مكان للعرض، بل هو تجربة تعليمية شاملة تدمج بين العلم والثقافة والتوعية البيئية. ويُعد وجهة مثالية لكل من يريد استكشاف جمال الطبيعة وتنوعها في بيئة أكاديمية متميزة.

‎وأضاف الدكتور أحمد أن المتحف يفتح أبوابه يوميًا، ويستقبل زيارات مدرسية تنظمها الجامعة، مما يسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي ،كما يحرص القائمون على المتحف على تقديم محاضرات تعريفية تشرح مفهوم الحياة البرية وأهميتها، ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي، وتسلط المحاضرات الضوء على ظاهرة هجرة الطيور وأنواع الحيوانات والطيور البرية، لتعزيز الفهم والوعي البيئي لدى الزوار.