محافظ بورسعيد: جهود حثيثة لمواجهة مشكلات الصرف الصحي- صور

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، على أن هناك جهود حثيثة لمواجهة مشكلات الصرف الصحي خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية مثل حي الزهور.

وشدد المحافظ، خلال تفقده واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، محطة رفع صرف صحى A28 بحى الزهور، على سرعة وتكثيف العمل في رفع كفاءة محطة الصرف الصحي بالزهور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع عودة مشكلات الصرف الصحي التي تؤثر سلبا على البيئة المحيطة.

كما تفقد المحافظ ورئيس مياه القناة محطة معالجة بورسعيد MK والتى تعتبر محطة المعالجة الرئيسية بمدينة بورسعيد.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الحميد عصمت على استمرار الشركة فى تنفيذ خطتها فى مجال الإحلال والتجديد للمحطات والشبكات بالمحافظة، بالإضافة إلى أعمال رفع الكفاءة للمحطات والشبكات، وأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الصرف الصحي.