يبحث الكثيرون من سكان السويس عن عناوين مكاتب البريد المرشحة للعمل يوم غدا السبت، وهو أول يوم عمل في شهر مايو.

ويحرص كبار السن بشكل خاص على التردد على مكاتب البريد في الأيام الخمس الأولى من كل شهر لصرف المعاشات، وفي السويس ينتظر المواطنين كل شهر تحديد المكاتب التي تعمل في أيام عطلة السبت التي تشمل عدد كبلير من القطاعات والمديريات الخدمية في السويس.

وأعلنت منطقة بريد السويس عن تشغيل 25 مكتباً بريدياً للعمل يوم السبت بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات المالية والبريدية وتخفيف الزحام خلال أيام الأسبوع.

وجاءت المكاتب المفتوحة وتعمل السبت 2 مايو كالتالي:

1. 24 أكتوبر

2. السويس ثان

3. تكرير البترول

4. عتاقة

5. سوق الجملة

6. متنقل 1

7. متنقل 2

8. متنقل 3

9. الأربعين ثالث

10. الرائد

11. بورتوفيق

12. منفذ السويس 1

13. متنقل 4

14. مرور السويس

15. المستقبل

16. السويس محطة

17. مرور السويس ثان

18. سماد السويس

19. مبارك

20. المروة

21. طرود الجمرك

22. الصفا

23. السويس الرئيسي

24. حي الأربعين

25. الأربعين ثان