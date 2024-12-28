رئيس جامعة الزقازيق يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بسوهاج

الشرقية -ياسمين عزت:

شارك د. خالد الدرندلي اليوم السبت، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة سوهاج الجديدة، برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، واللواء طارق النجدي، ممثل القوات المسلحة، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات المصرية المشاركين في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات.

افتتح ملتقى الاستثمار في البحث العلمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تعزيز دور الجامعات المصرية في دفع عجلة التنمية من خلال البحث العلمي وتطوير سبل التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال.

وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، سيتم زراعة أشجار باسم وزارة التعليم العالى والقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس الجامعات الخاصة.

أعرب رئيس جامعة الزقازيق، عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة سوهاج الجديدة، مؤكداً أهمية تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، لنشر الوعي البيئي في مصر، كأحد أدوات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ونشر ثقافة التحول الأخضر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك أهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف د. خالد الدرندلي قائلاً: "يتم متابعة أعمال التشجير بجامعة الزقازيق بشكل دوري ومستمر، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث أن المساحات الخضراء تعد معيارًا عالميًا يستند إليه في تصنيف الجامعات المستدامة والذكية، وضمن أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".

جدير بالذكر أن برنامج الزيارة تضمن أيضاً عددًا من الفعاليات البارزة من بينها: افتتاح مجموعة من المشروعات الجديدة التي تعزز البنية التحتية لـ جامعة سوهاج، وتشمل كلية طب وجراحة الفم والأسنان،وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية الصيدلة، ومبنى الاختبارات الإلكترونية، وافتتاح وحدات طبية متخصصة بالمستشفى الجامعي الجديد.